Мужчина на путях временно прервал движение поездов в Москве на Сокольнической линии

Москва, 4 июня. На Сокольнической линии московского метро было приостановлено движение поездов из-за пассажира, который убежал в туннель. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

Неизвестный мужчина спустился на пути на станции «Парк культуры» и побежал в сторону «Кропоткинской». Он был быстро задержан полицейскими – для этого пришлось временно отключить напряжение на контактном рельсе. Движение поездов на линии было прервано примерно на десять минут.

Напомним, что осенью прошлого года на станции метро «Отрадное» в Москве женщина упала на пути и получила смертельные травмы под составом. Инцидент произошел на станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Движение поездов от «Савеловской» до «Алтуфьево»тогда тоже было временно приостановлено.