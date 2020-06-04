При взрыве газа в подмосковной Ивантеевке пострадала женщина

Москва, 4 июня. Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме произошел сегодня в подмосковной Ивантеевке. В результате травмы получили одна из жительниц пятиэтажки.

«Состояние пострадавшей легкой степени тяжести. Она отказалась от госпитализации», — сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Хлопок произошел на пятом этаже. В результате взрывная волна снесла стену между квартирами, выбило окна. После взрыва возникло возгорание на площади 10 кв. метров. Его быстро ликвидировали прибывшие на место сотрудники МЧС.

Были эвакуированы 30 жильцов дома. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.

Очевидцы уже сняли на видео последствия ЧП. Ролик появился в Сети.