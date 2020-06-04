Муфтий Москвы рассказал, когда откроют мечети для пятничной молитвы

Мечети все еще закрыты для посещения верующих. Джума-намаз (пятничная ‎коллективная молитва) 5 июня совершат имамы, а за ее ‎трансляцией можно будет следить на YouTube-канале Духовного собрания мусульман России (ДСМР). Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил муфтий Москвы, глава ДСМР Альбир хазрат Крганов.

«Духовное собрание мусульман России находится в тесном контакте со всеми ответственными службами, в первую очередь с ‎Роспотребнадзором и правительством Москвы по вопросам ‎постепенного снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи с угрозой ‎распространения коронавирусной инфекции», — рассказал он.

По словам муфтия, в соответствии с внутренними решениями ДСМР, руководители централизованных и местных мусульманских религиозных организаций будут самостоятельно определять регламент работы мечетей и других объектов религиозного назначения, а также мусульманских структур, координируя все шаги с компетентными санитарными и государственными органами власти субъектов РФ.‎

В тестовом режиме, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, начнутся ежедневные намазы. При этом Джума-намаз (Пятничная молитва) в приходах «Московского Муфтията» ДСМР с одновременным присутствием большого количества верующих проводиться не будет. Джума-намаз будут совершать только ‎имамы и персонал мечетей, пояснил Альбир хазрат Крганов.

«Ситуация в регионах развивается по-разному, поэтому ‎рекомендуем согласовывать свои решения о формате совершения намазов и проведения религиозных обрядов с местными органами власти и санитарными ‎службами, — подчеркнул Крганов. — К сожалению, говорить сегодня о полноценном возвращении к ‎привычному для нас — мусульман укладу жизни и восстановлению ‎коллективных намазов пока еще рано, но хвала Всевышнему, — согласно решениям некоторых глав регионов, стало ‎возможным посещение мечетей, пусть и с ограничением численности мусульман. Подразумевается участие в ‎молитвах до нескольких десятков человек. Мечети будут доступны исключительно для индивидуального посещения с условием строгого соблюдения действующих санитарных предписаний».

Муфтий Москвы попросил верующих придерживаться мер безопасности: пользоваться защитными масками, перчатками и антисептическими средствами; строго соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра ‎между прихожанами, исключить рукопожатия и ограничиться ‎общим приветствием; проводить сокращенные проповеди (хутба);‎ занимать места для совершения молитвы согласно разметкам на ‎коврах; ‎воздержаться от посещения мечетей и участия в коллективных ‎намазах лиц с высоким риском тяжелого течения заболевания COVID-19. ‎К ним относятся люди старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями органов дыхания, ‎сердечно-сосудистой системы и диабетом, а также прихожане с ‎симптомами ОРВИ.

По словам Альбира хазрат Крганова, в московской мечети «Ярдэм» на улице Хачатуряна до особого распоряжения руководства прихода проведение коллективных намазов временно приостановлено. Мечеть открыта только для индивидуального посещения.

«Обращаем особое внимание верующих, что 5 июня, в пятничный день, мечети ‎будут закрыты для посещения верующими. Джума-намаз (пятничная ‎коллективная молитва) будет проводиться в мечетях имамами и ‎транслироваться онлайн на ‎нашем YouTube-канале. О порядке проведения пятничной молитвы 12 июня ‎будет сообщено дополнительно. ‎Просим всех с пониманием отнестись к этой временной ‎мере и следовать всем наставлениям имамов и предписаниям санитарных ‎служб», — подытожил Крганов.

Напомним, что пандемия SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. В России о первых двух заболевших было объявлено 31 января. На сегодняшний день в России зафиксировано 441 108 случаев инфицирования коронавирусом. 204 623 человека вылечились, 5384 — умерло. За это время в нашей стране проведено 11 733 051 тестов на COVID-19.

С 1 июня в российских регионах началось постепенное снятие ранее введенных ограничительных мер.