В Москве ввели новые пропуска для посещения МФЦ

Москва, 4 июня. В Москве вводят новый тип пропусков, предназначенных для посещения многофункциональных центров.

Отмечается, что такой пропуск будет действовать один день. Как пишет ТАСС, при этом власти не стали ограничивать число пропусков, которые можно получить за неделю.

Ранее новые правила оформления цифровых пропусков для автомобилистов начали действовать в Москве с 27 мая. Перемещаться по Москве можно только тем, кто оформил столичный цифровой пропуск. Ранее в городе действовали пропуска, оформленные в Подмосковье, однако теперь они не работают. При этом у жителей области есть возможность оформить московский электронный пропуск. Это пригодится, например, тем, кто проживает в Подмосковье, но работает в столице.

Оформить пропуск можно на сайте mos.ru, с помощью SMS-сообщения на номер 7377 или по телефону единой справочной службы +7 (495) 777–77–77. Водителям необходимо привязать к пропуску госномер транспортного средства. При отсутствии пропуска автомобилист может получить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Проверить наличие и актуальность цифрового пропуска московские водители могут через чат-бот «Проверка АВТОпропуска» в Telegram, в приложениях «Помощник Москвы» и «Московский транспорт», а также с помощью сервиса «Цифровой пропуск» в приложении «Моя Москва». Что касается поездок на общественном транспорте, то при оформлении пропуска необходимо указать номер «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета.