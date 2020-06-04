Жителей Москвы предупредили о 30-градусной жаре на следующей неделе

Москва, 4 июня. Температура воздуха в Москве на ближайших выходных будет выше нормы. На следующей неделе будет еще жарче — столбик термометра поднимется выше отметки 30 градусов, рассказала специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что потепление в столице связано с антициклоном. Он окажет влияние и на атмосферное давление, которое повысится до нормы.

Позднякова отметила, что москвичей в ближайшее время будет чаще радовать солнце, но не исключены осадки. Дожди возможны в пятницу и вечером на выходных.

В субботу воздух прогреется до 21 градуса, в воскресенье будет теплее еще на 3 градуса. Метеоролог отметила, что впервые с начала месяца температура будет выше нормы.

Жара придет в Москву в понедельник. Синоптик сообщила, что в начале следующей недели и вторник за окном будет до 28 градусов тепла, в среду потеплеет еще на 4 градуса.

По ночам столбик термометра будет на отметках 14-16 градусов, пишет «Российская газета».