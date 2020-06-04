В Москве на месяц продлили дезинфекцию подъездов

Москва, 4 июня. Дезинфекция подъездов в Москве продлена еще на 1 месяц, заявил 4 июня вице-мэр российской столицы Петр Бирюков. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

«Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов продлен еще на один месяц», — сказал чиновник.

Петр Бирюков напомнил, что убирать тщательно подъезды начали с конца марта. С апреля уборку стали проводить на ежедневной основе.

Специалисты из сферы ЖКХ дезинфицируют холлы, коридоры, лифты и тамбуры, лестницы. Обязательно протирают почтовые ящики, ручки, подоконники и перила.

Бирюков отметил, что каждый день ведется дезинфекция 30 млн квадратных метров поверхности в жилфонде столицы.

Замглавы мэрии напомнил, что уборка подъездов является одним ключевых способов борьбы с распространением коронавируса. Чиновник привел слова экспертов, которые ранее выяснили, что вирус может длительное время оставаться на поверхности предметов, потому и приходится дезинфицировать специальным препаратами.

Петр Бирюков заверил общественность, что в Москве для дезинфекции используются только сертифицированные средства, которые точно безопасны для людей и животных. Кроме того, дезинфицирующие вещества не вредят никакой поверхности.

Заместитель главы города отметил, что сотрудники Мосжилинспекции каждый день проверяют тысячи домов для контроля качества уборки, в том числе, отрабатывая полученные от граждан сигналы. Все факты нарушений оперативно доводятся до управляющих компаний, которые должны в короткий срок устранить замечания.