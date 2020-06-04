Как прихожане отреагировали на открытие подмосковных церквей

В июне по указу властей в Москве и Подмосковье начали открываться для посещения религиозные объекты. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил несколько из них и пообщался с прихожанами и работниками церковных лавок.

«Прихожане к закрытию церкви отнеслись с пониманием, мы обработали помещение. Помыли полы с антибактериальным раствором, обрабатываем иконы и протираем их. Уборка в помещении пять раз в день», — рассказала Лариса, работница лавки в церкви Спаса Всемилостивого в городе Солнечногорске.

Деньги у посетителей работники лавок берут в перчатках, затем обрабатывают рабочее место антисептиком. Дверь в храм открыта, чтобы прихожане не прикасались к ней, дверные ручки продавцы также протирают антисептиком.

На полу храма расклеена разметка, чтобы посетители держали дистанцию. Прихожане без перчаток и маски могут бесплатно взять ее при входе, там же можно обработать руки.

«Не каждый сейчас может позволить себе маску за 100 рублей, поэтому мы выдаем их здесь всем желающим бесплатно», — объясняет Лариса.

На время закрытия храмов прихожане заказывали услуги батюшки на дом. Исповеди, соборования, причащения, отпевания и другие услуги можно было заказать по телефону.

В церкви Николая Чудотворца уже можно поставить свечу и подать записку на поминовение.

«Я не знала, что церковь сегодня открыта, просто решила прийти, и оказалось, что войти можно. Купила свечи, поставила за упокой родителей, давно хотела это сделать, но переживала, что будет закрыто», — объяснила Надежда, единственная посетительница храма.

Прихожане все еще с опаской относятся к посещениям церквей, поэтому приходят неохотно.

На сайте Роспотребнадзора появились требования безопасности для граждан, посещающих религиозные объекты. Служба в храме разрешена только ограниченному числу посетителей. Те, кому не хватило места в храме согласно правилам социальной дистанции, могут помолиться на прихрамовой территории. Священнослужителям необходимо носить маски и перчатки при совершении исповеди. В храмах также появились специальные ящики, в которые прихожане могут положить лист с исповедью.

7 июня православные отмечают праздник Святой Троицы. Храмы будут проводить молебны, но прихожанам придется остаться на улице и соблюдать дистанцию.