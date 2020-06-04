В Москве еще 3061 человек вылечился после коронавируса

Москва, 4 июня. Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 94 тысячи человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, число выздоровевших от коронавиурса в российской столице растет. Так, за прошедшие сутки выздоровел 3061 человек.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715», — подчеркнула специалист.

Как пишет РИА Новости, по ее словам, для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. Также при выписке из больницы все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Ранее Министерство здравоохранения РФ сообщило о новом первом симптоме COVID-19, которого раньше не было в официальном перечне первых признаков заболевания. Специалисты Минздрава заявили, что поражения кожи могут свидетельствовать о наличии коронавируса в организме.

В сообщении ведомства подчеркивается, что медики пришли к такому выводу, наблюдая за пациентами с COVID-19, у которых появлялась сыпь на коже после заражения вирусом. Специалисты разделили кожные сыпи на 7 групп в зависимости от их этиологии и механизмов развития. На данный момент медики изучают отличия кожных поражений при коронавирусе от других инфекционных экзантем и дерматозов.

До этого сообщалось, что почти половина инфицированных коронавирусом отмечает среди первых признаков, такой симптом как потеря вкуса. Ученые из Университета Толедо (Огайо, США) установили, что практически 50% людей с подтвержденным COVID-19 замечают изменения в своем ощущении вкуса.