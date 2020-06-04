Собянин допустил, что маски в Москве придется носить до осени

Москва, 4 июня. Необходимость носить маски в Москве может сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Как пишет ТАСС, по его словам, сколько москвичам придется ходить в защитных масках, будет зависеть от сроков появления вакцины.

«По разным оценкам — от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие-добровольцы прошли углубленное медицинское обследование перед испытанием новой вакцины от коронавируса.

Также стало известно, что испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Ожидается, что клинические испытания будут завершены уже к концу июля.

Как отмечают в Минобороны, все добровольцы и медицинский персонал, который будет обеспечивать проведение эксперимента, сдали анализы на коронавирус.

По итогам медицинских обследований будет сформирован окончательный состав группы, которую поместят на двухнедельный карантин перед вакцинацией.

Ранее сообщалось, что среди 50 отобранных министерством обороны военнослужащих-добровольцев есть пять женщин. К добровольцам предъявлялись строгие критерии отбора. Все кандидаты предоставили подтверждающие документы об отсутствии хронических заболеваний, в том числе онкологических и гематологических, которые могли бы затруднить проведение клинических исследований.