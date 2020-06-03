В Москве за сутки скончались 64 пациента с коронавирусом

Москва, 3 июня. Еще 64 пациента с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 64 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом общее число летальных исходов в Москве достигло 2749. Накануне сообщалось о смерти 61 пациента с коронавирусом.

Отметим, в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что восемь московских клиник Минздрава РФ, ранее перепрофилированных для пациентов с COVID-19, с 3 июня возвращаются к прежнему режиму работы. По его словам, в случае наступления второй волны распространения коронавируса, эти учреждения будут вновь оперативно перепрофилированы для помощи пациентам с COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в среду констатировала, что снижение индекса распространения коронавируса наблюдается в России в последнее время. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге также отметил, что ситуация в России постепенно стабилизируется, снижается число новых выявленных случаев COVID-19.