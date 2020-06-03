Задремавший машинист пробил стену депо «Планерная» в московском метро

Москва, 3 июня. Управляющий поездом «Москва» машинист оказался причастен к инциденту на станции столичного метрополитена «Планерная».

Происшествие случилось в ночь на 3 июня. По предварительным данным, уставший машинист задремал и забыл нажать на кнопку, которая отвечает за торможение состава. В результате поезд врезался в стену депо «Планерная» на скорости около 5 км/ч.

Очевидцы засняли произошедшее на камеры мобильных телефонов. Вскоре кадры с места происшествия разошлись по социальным сетям.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. На данный момент специалисты выясняют детали инцидента.

Ранее сообщалось, что полиция задержала устроившего в столичном метро потасовку мужчину. Инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Подозреваемый вел себя неадекватно, нецензурно выражался в адрес других пассажиров, а также угрожал им ножом и пистолетом.