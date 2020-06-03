Житель Подмосковья поборол коронавирус после 24 дней на ИВЛ

Москва, 3 июня. Житель Московской области Анатолий Буболев, у которого выявили коронавирус, рассказал, как ему удалось выжить.

По словам Буболева, он заболел в начале апреля. У него было поражено 90% легких, он 24 дня был подключен к аппарату ИВЛ.

Все началось с небольшой температуры, а потом проявились симптомы двусторонней пневмонии. Ему вызвали скорую, машине которой Буболев потерял сознание.

Его направили в реанимацию Талдомской больницы. По словам Буболева, он был на грани жизни и смерти. Но постоянное внимание врачей и их профессионализм помогли мужчине выкарабкаться.

«Самое приятное в жизни, что ты живой, ты счастлив», — сказал житель Подмосковья, его слова передает телеканал «360».

Буболев добавил, что к болезни нельзя относиться равнодушно и думать о собственной неуязвимости. Сейчас он смотрит на свое здоровье уже по-другому.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе выздоровел главный врач ГКБ №2 Анатолий Былим. Он попросил жителей региона пользоваться индивидуальными средствами защиты при выходе на улицу.