Муфтий Аббясов объяснил правила проведения пятничной молитвы в мечетях Подмосковья

Мечети и мусульманские центры Подмосковья вновь открывают свои двери для прихожан после двухмесячного перерыва в работе из-за пандемии COVID-19. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов рассказал, как изменился порядок посещения религиозных организаций и в каком формате будут проводить пятничную молитву. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

В общей сложности, мечети Подмосковья были закрыты почти 2,5 месяца — с 18 марта. В условиях самоизоляции прошли и священный для мусульман месяц Рамадан, и праздник Ураза-байрам.

«Это было непростое решение. Все-таки ислам — религия общинности, когда люди собираются вместе, молятся коллективно. По этому поводу есть очень много высказываний и в Коране, и в изречениях пророка Мухаммеда. Нам было нелегко принять решение о закрытии, но эта мера, как оказалось, была очень своевременной и необходимой. Мы смогли, со своей стороны, не распространять инфекцию дальше и призвали верующих оставаться дома», — сказал Рушан Аббясов в комментарии ФАН.

Сейчас в Подмосковье ограничительные меры стали ослаблять, и мечети смогли снова распахнуть свои двери для прихожан. Правда, подчеркнул Аббясов, речи об открытии в полномасштабном формате, как это было до эпидемии, пока не идет. Сделан только первый шаг на пути восстановления работы.

«Сейчас это индивидуальные посещения мечети. У людей есть потребность: они обращаются к имамам прочитать молитвы за усопших, за здравие, совершить какой-то обряд. Пока без массового посещения, сугубо в узком составе. При этом нужно соблюдать все общепринятые меры: маски, перчатки, дистанция, — все это необходимо», — объяснил Рушан Аббясов.

Остро встает вопрос пятничного намаза. Традиционно это — коллективная молитва в мечети. Рушан Аббясов рассказал о новых правилах ее проведения.

«Здесь мы пришли, можно сказать, к соломонову решению. По рекомендации Роспотребнадзора совершать эту молитву будут на открытом воздухе. Благо, некоторые мечети и мусульманские общины имеют такие площадки», — сказал муфтий.

Сейчас в регионе определены 14 городов — а всего в Московской области зарегистрированы 54 мусульманские общины, — где возможно проводить богослужения в таком формате. В тех мечетях, где прилегающей территории нет, коллективные молитвы пока недоступны. Впервые пятничный намаз на открытом воздухе пройдет в Подмосковье уже 5 июня.

«Молитва пройдет с соблюдением всех норм. Не будет привычных плотных рядов верующих, будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Имамы будут регулировать социальное дистанцирование. Говоря примерно, верующие будут вставать в шахматном порядке. Для этого либо будет разметка, либо имамы на местах будут подсказывать, как создавать рядность. На время пятничной молитвы мы просим верующих приходить со своими ковриками для молитвы. Это будет более правильно и гигиенично. Мы постелем на землю утеплитель, так как после дождя может быть сыро. На него уже можно будет расстелить коврики», — рассказал Рушан Аббясов.

Сейчас имамы занимаются подготовкой площадок для проведения молитвы. Из технических средств нужны микрофоны и громкоговорители, но они есть почти в каждой общине, объяснил муфтий.

«Я сам буду в Ногинской соборной мечети проводить эту пятничную молитву. Мы попросили имамов сделать недлинные проповеди — до 10 минут, потому что погода пока дождливая. Будем молиться, чтобы Всевышний дал свою благодать, и во время молитвы не лил дождь», — добавил Рушан Аббясов.

Мечети Подмосковья первыми начнут работу в таком формате. В Москве они откроются для прихожан лишь с 6 июня. Несмотря на послабления ограничений, мусульманское духовенство планирует продолжать работу в онлайне.