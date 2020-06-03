Рекордное количество осадков ожидается в Москве 4 июня

Москва, 3 июня. За минувшую ночь в московском регионе выпало 12 мм осадков, что составляет пятую часть нормы июня, сообщили синоптики.

Сильный дождь обрушился на юг Москвы и области. В течение 3 июня прогнозируется до 20 мм осадков. В некоторых районах дожди пройдут с грозами, пишет РИАМО.

Специалисты говорят, что в течение 3-4 июня в столице может выпасть 75% месячной нормы осадков. В некоторых районах Московской области возможны подтопления.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей региона временно отказаться от поездок на дачу, где есть риск подтопления.