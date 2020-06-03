Иностранец жестоко избил москвичку и изнасиловал ее подругу

Москва, 3 июня. Уроженец Таджикистана надругался над москвичкой и избил ее подругу, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Жительница Москвы 1981 года рождения обратилась в полицию 2 июня, рассказав о сексуальном насилии. По ее словам, она пришла в гости к подруге, где оставалась до утра.

Женщины распивали алкогольные напитки, пока не появился еще один мужчина. Иностранец 1983 года рождения поспорил с хозяйкой квартиры и начал ее избивать.

Гостья попыталась заступиться за подругу, но мужчина пригрозил ей ножом. Избиение продолжалось около часа, после чего иностранец оставил жертву, а сам пошел ко второй женщине.

Он надругался над москвичкой, а потом прогнал ее из дома. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.