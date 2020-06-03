Воробьев призвал жителей Подмосковья не ездить на дачу во время сильных дождей

Москва, 3 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона быть осторожными на улице во время неблагоприятных погодных условий.

МЧС России по Московской области объявило штормовое предупреждение в связи с сильным дождем и ветром. В Росгидромете не исключили, что за два дня в регионе может выпасть месячная норма осадков.

По словам Воробьева, в отдельных городах и населенных пунктах Подмосковья есть риск подтопления. Губернатор попросил владельцев дач вернуться в места постоянного жительства.

Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По данным на 2 июня, в регионе из-за проливных дождей подтоплены почти 600 приусадебных участков.

Предупреждение о сильных дождях действует до 5 июня. Спасатели просят жителей Подмосковья временно отказаться от поездок на дачу из-за непогоды.