Проливные дожди и грозы пообещали москвичам синоптики

Москва, 3 июня. Облачная погода с дождем установится в столичном регионе в среду, сообщили синоптики. Температура воздуха составит 17 градусов тепла.

Пасмурная погода обусловлена влиянием атмосферного фронта. В некоторых районах пройдет сильный дождь, возможна гроза.

Днем столбики термометров поднимутся до 12-15 градусов тепла. Ветер подует с северо-востока со скоростью до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба и будет понижаться, пишет РИАМО.

Предстоящие два дня будут такими же дождливыми. Солнце появится на выходных и будет всю следующую неделю. В некоторые дни возможны дожди, затем придет настоящая жара. Синоптики обещают не менее 25-26 градусов тепла.

Максимальная жара прогнозируется на конец июля. Синоптики не исключают резких температурных перепадов в течение всего лета.