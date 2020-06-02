Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось до 2685

Москва, 2 июня. За последние сутки в Москве скончался 61 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что за прошлые сутки в столице умер 71 пациент с коронавирусом. Общее число умерших составило 2685, сообщает оперштаб.

«Оперативный штаб напоминает, что до 14 июня все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сообщает ведомство.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 6,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 380 тысяч человек.

Министерство обороны оказывает активную помощь в борьбе с пандемией. Так, в конце апреля замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что девять военных госпиталей Московского территориального гарнизона полностью готовы к приему военнослужащих в случае обнаружения у них коронавируса. Кроме того, Минобороны РФ дополнительнозакупило 300 аппаратов ИВЛ.