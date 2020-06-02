Эксперт рассказала, каким будет туризм в этом году

Москва, 2 июня. Основатель хаски-деревни «Рузская Аляска» Наталия Басина рассказала, каким будет туризм в 2020 году.

Эксперт уверена, что россияне будут путешествовать внутри своей страны. По ее мнению, после карантина многие не смогут выехать зарубеж. И потому будет активно развиваться экотуризм, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Люди не хотят рисковать — они поедут на экологические фермы, базы отдыха, экопарки. Басина не исключила, что появится большой спрос на летние домики в Московской области.

Жители крупных городов начнут ходить в походы, жить в палатках, кататься на байдарках. Эксперт отметила, что восстановить психологическое здоровье и вернуть жизненную энергию помогут дог-трекинги, йога-ретриты.

Для путешественников стало важным, чтобы рядом не было толпы людей. Они готовы ехать на природу, если рядом можно получить различные сервисы, оплатив которые можно банковской картой, резюмировала Басина.