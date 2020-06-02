Захватчик московского банка принес извинения Бузовой

Москва, 2 июня. Обвиняемый в захвате отделения банка в Москве Алексей Барышников извинился перед певицей Ольгой Бузовой за свое поведение.

Адвокат Максим Кичигин рассказал, что Барышников раскаивается в своем поступке и даже готов принести извинения в письменном виде. По словам правозащитника, правоохранители завели уголовное дело по статье 206.

Барышникову грозит до десяти лет лишения свободы. Кичигин заявил, что будет добиваться прекращения уголовного дела или переквалификации дела на статью о хулигантстве.

Напомним, что инцидент произошел 23 мая на улице Земляной Вал. В отделение банка вошел мужчин и закричал, что у него в рюкзаке бомба. Он потребовал, чтобы к нему привезли Ольгу Бузову.

Мужчина загородил собой выход и не дал посетителям покинуть банк. В заложниках оказался Федор Пименов, который сначала не принял всерьез угрозу.

Позднее Барышникова задержали на месте происшествия, его арестовали до 23 июля. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Певица прокомментировала захват банка, заявив, что была готова ехать в московский банк и встретиться с Барышниковым. По словам Бузовой, она очень хотела помочь Пименову.

Ранее сообщалось, что возлюбленный Бузовой потратил почти миллион рублей на шопинг в Москве.