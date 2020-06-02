Власти Москвы рассказали, когда начнутся отключения горячей воды

Москва, 2 июня. Отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля, сообщили столичные власти. Это решение связано с ослаблением ограничительных мер по коронавирусу.

В столице необходимо провести подготовку жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. Плановые отключения воды в квартирах начнутся с 1 июля.

График отключений можно посмотреть на интернет-сайте «МОЭК Онлайн» по адресу online.moek.ru и на сайте mos.ru, пишет издание «Вечерняя Москва».

Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения выполнят до 30 августа. За это время проведут гидравлические испытания на 16,4 тысячи км сетей, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Аналогичные меры примут в Московской области, где заработает Интерактивная карта плановых отключений по всем видам ресурсов, отмечает издание РИАМО.

Специалисты обследуют системы отопления, тепловые сети, котельные. Отсутствие горячей воды не должно продлиться более десяти дней. Столичные власти подчеркивают, что ремонт теплосетей необходим, чтобы в холодное время года система при нагрузках не вышла из строя.