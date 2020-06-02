Синоптики рассказали, когда в Москву вернется солнце

Москва, 2 июня. Дождливая погода установилась в столичном регионе надолго, предупредила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Москвичи могут пока не ждать солнечных деньков. Холодная погода ожидается в столице до пятницы. Только в конце рабочей недели дожди прекратятся и выглянет солнце.

В некоторых районах еще возможны небольшие дожди, но выходные могут быть теплыми. В субботу столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов тепла.

Облака будут кучевыми, кое-где прольется теплый летний дождик. В начале следующей недели возможно потепление, пишет RT.

Второй день июня в столичном регионе оказался холоднее майской погоды. Температура воздуха составила только 10 градусов тепла.

В середине июня наступит долгожданное лето. По прогнозам синоптиков, конец июля в России будет самым жарким.