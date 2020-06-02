Коронавирус выявили у ректора Сеченовского медуниверситета

Москва, 2 июня. У ректора Первого Московского медуниверситета имени Сеченова Петра Глыбочко выявили коронавирус, сообщили в пресс-службе вуза.

Академик РАН находится в стабильном состоянии. У Глыбочко диагностировали пневмонию, ему назначили лечение. Напомним, что некоторые клиники Сеченовского университета использовались для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Стационар ведущего медицинского вуза рассчитан на две тысячи коек, он оснащен необходимым оборудованием. В пресс-службе отметили, что работу по перепрофилированию клиник контролировал лично Глыбочко.

Он регулярно проводил научные консилиумы, вел клинические консультации. В июле академику исполнится 56 лет. Последние десять лет он возглавляет Сеченовский институт.

По профилю Глыбочко — врач-уролог, бывший ректор Саратовского медуниверситета имени Разумовского. Награжден Орденом почета, благодарностью президента России. В 2015 году Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.