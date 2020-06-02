Власти Подмосковья откроют храмы с 3 июня

Москва, 2 июня. Власти Московской области разрешили посещение религиозных учреждений с 3 июня, постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Запрет на посещение церквей, синагог и мечетей действовал с 11 апреля. Власти региона продлили его 29 апреля до особого распоряжения.

Священнослужители проводили религиозные обряды в онлайн-формате. С 3 июня религиозные учреждения снова откроют, их можно посещать при соблюдении мер профилактики коронавируса.

Прихожане должны надевать маски и находиться на расстоянии 1,5-2 метров с другими людьми, пишет издание РИАМО. Жителям Подмосковья также разрешили посещать кладбища, необходимо использовать средства индивидуальной защиты.