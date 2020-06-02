«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Москва, 2 июня. Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и дождя.

По прогнозам синоптиков, нестабильная погода с порывами ветра до 17 метров в секунду продержится в Москве и Подмосковье до полудня среды, 3 июня.

Сегодня в течение дня в российской столице ожидается облачная и дождливая погода, температура воздуха днем составит от 12 до 14 градусов тепла.

Дожди продолжатся и в среду, а в четверг вероятны грозы, ветер снова усилится. Летнее тепло придет в столичный регион к выходным, уже в воскресенье термометры могут показать до +28 градусов.