Москва, 2 июня. Посещение религиозных организаций будет разрешено в Подмосковье с 3 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие ограничений, введенных на период пандемии коронавируса. Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации», — говорится в сообщении канала.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 6,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 376 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.