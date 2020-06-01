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В Москве стали реже вызывать службу скорой помощи из-за COVID-19

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В Москве удвоилось число обращений в службу скорой помощи из-за COVID-19

По сравнению с мартом и апрелем количество обращений за экстренной медпомощью и больных новым коронавирусом в столице сократилось. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в Центре медицинской статистики НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы.

Для сравнения, в 2019-м году в эти месяцы за экстренной медицинской помощью обратились 12 тысяч человек, было зафиксировано 11 тысяч выездов. В 2020-м — 25 тысяч и 12 тысяч соответственно. Всего же за прошедший год бригады скорой помощи отправлялись на вызов 4 млн раз, это в среднем по 11 тысяч выездов в день.

«В минувшем году в половине случаев в помощи нуждались взрослые трудоспособного возраста (48,5%), лица старшего возраста (36,7 %), реже дети (14,9%). 23% из тех, к кому выезжала карета скорой помощи, были госпитализированы. Самые частые причины вызовов — внезапные заболевания и состояния. Дети чаще взрослых жаловались на травмы и отравления», — уточнила заведующая Центром медицинской статистики НИИОЗММ ДЗМ Анастасия Подчернина.

В Москве удвоилось число обращений в службу скорой помощи из-за COVID-19

В 98,2% случаев вызова неотложной медицинской помощи бригада доезжала до места в течение 20 минут. Не менялось время приезда кареты скорой помощи и в случае дорожно-транспортных происшествий. 

С наступлением пандемии нового коронавируса нормативы времени прибытия скорой медицинской помощи в Москве остались прежними, несмотря на повышенную нагрузку, заявил ФАН главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Москвы Николай Плавунов. По его словам, в последние месяцы в работе скорой медицинской помощи произошли кардинальные изменения.

«С первого дня возникновения угрозы распространения COVID-19 московская скорая помощь стала работать в режиме повышенной готовности, — рассказал он. — С учетом роста количества заболевших мы постоянно вносим корректировки в регламент работы бригад и оперативных служб. Мы разработали целую систему инфекционной безопасности, которую используем в зависимости от поступающих звонков операторам. Например, вызов может быть на пациента с подтвержденной ранее коронавирусной инфекцией или просто с пневмонией. У кого-то может быть только высокая температура, для работы с такими пациентами требуется меньше защиты».

В Москве удвоилось число обращений в службу скорой помощи из-за COVID-19

На всех подстанциях ведется учет инфекционной безопасности, включающий дезинфекционный режим, кварцевание, дополнительные генеральные уборки, ношение масок персоналом подстанции, отметил доктор медицинских наук. Медики обязательно предоставляют маску пациенту — без нее эвакуация запрещена.

По сравнению с мартом и апрелем сегодня ситуация в Москве стабилизировалась, отмечают столичные врачи. Количество обращений, как и больных коронавирусом, значительно сократилось.

«Заметны слаженное взаимодействие и преемственность в работе скорой помощи, поликлиник и стационаров. В такой сплоченности медицинских организаций скорая помощь, как городская служба, занимает особое консолидирующее место», — считает Николай Плавунов.

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