В Москве стали реже вызывать службу скорой помощи из-за COVID-19

По сравнению с мартом и апрелем количество обращений за экстренной медпомощью и больных новым коронавирусом в столице сократилось. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в Центре медицинской статистики НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы.

Для сравнения, в 2019-м году в эти месяцы за экстренной медицинской помощью обратились 12 тысяч человек, было зафиксировано 11 тысяч выездов. В 2020-м — 25 тысяч и 12 тысяч соответственно. Всего же за прошедший год бригады скорой помощи отправлялись на вызов 4 млн раз, это в среднем по 11 тысяч выездов в день.

«В минувшем году в половине случаев в помощи нуждались взрослые трудоспособного возраста (48,5%), лица старшего возраста (36,7 %), реже дети (14,9%). 23% из тех, к кому выезжала карета скорой помощи, были госпитализированы. Самые частые причины вызовов — внезапные заболевания и состояния. Дети чаще взрослых жаловались на травмы и отравления», — уточнила заведующая Центром медицинской статистики НИИОЗММ ДЗМ Анастасия Подчернина.

В 98,2% случаев вызова неотложной медицинской помощи бригада доезжала до места в течение 20 минут. Не менялось время приезда кареты скорой помощи и в случае дорожно-транспортных происшествий.

С наступлением пандемии нового коронавируса нормативы времени прибытия скорой медицинской помощи в Москве остались прежними, несмотря на повышенную нагрузку, заявил ФАН главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Москвы Николай Плавунов. По его словам, в последние месяцы в работе скорой медицинской помощи произошли кардинальные изменения.

«С первого дня возникновения угрозы распространения COVID-19 московская скорая помощь стала работать в режиме повышенной готовности, — рассказал он. — С учетом роста количества заболевших мы постоянно вносим корректировки в регламент работы бригад и оперативных служб. Мы разработали целую систему инфекционной безопасности, которую используем в зависимости от поступающих звонков операторам. Например, вызов может быть на пациента с подтвержденной ранее коронавирусной инфекцией или просто с пневмонией. У кого-то может быть только высокая температура, для работы с такими пациентами требуется меньше защиты».

На всех подстанциях ведется учет инфекционной безопасности, включающий дезинфекционный режим, кварцевание, дополнительные генеральные уборки, ношение масок персоналом подстанции, отметил доктор медицинских наук. Медики обязательно предоставляют маску пациенту — без нее эвакуация запрещена.

По сравнению с мартом и апрелем сегодня ситуация в Москве стабилизировалась, отмечают столичные врачи. Количество обращений, как и больных коронавирусом, значительно сократилось.