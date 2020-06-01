В Москве вылечились от коронавируса 2060 человек

Москва, 1 июня. Более двух тысяч человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 060 человек», — сказала она.

Общее число выздоровевших в столице составило 82 239.

Ракова напомнила, чтобы подтвердить отсутствие у человека инфекции, врачи после лечения проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Победившим коронавирус москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные тесты на ВИЧ, гепатиты В и С.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. На сегодняшний день общее число выявленных случаев COVID-19 составляет свыше 6 млн. За весь период пандемии выздоровели 2,8 млн человек, скончались 375 тысяч.