Появилось видео с места смертельного ДТП мотоцикла и легковушки в Москве

Москва, 31 мая. Водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с легковым автомобилем в Москве. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ясенева в районе дома №34. Очевидцы аварии рассказали, что водитель службы такси совершал поворот в сторону магазина и в какой-то момент в него врезался мотоцикл. В результате удара водителя мотоцикла отбросило на несколько метров, мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись с места аварии в Москве.

Ранее сообщалось, что водитель иномарки сбил пешехода в Московской области. Авария произошла на 37-м километре Новорижского шоссе. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».