Вооруженный мужчина устроил дебош в московском метро

Москва, 31 мая. Полиция задержала устроившего в столичном метро потасовку мужчину. Об этом говорится на сайте «МВД Медиа».

По информации правоохранителей, о хулиганских действиях одного из пассажиров столичной подземки сообщил очевидец. Инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Подозреваемый вел себя неадекватно, нецензурно выражался в адрес других пассажиров, а также угрожал им ножом и пистолетом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники полиции задержали хулигана в вестибюле станции метро «Юго-Западная». Дебоширом оказался ранее судимый 30-летний житель Московской области. У него были изъяты нож, а также похожий на пистолет предмет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

В данный момент задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы была задержана женщина, которую подозревают в разбое. Она напала с ножом на свою соседку и требовала вернуть деньги, которые та якобы заняла у нее, передает РИАМО.