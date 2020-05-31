ЖКХ, МЧС и дорожные службы ликвидируют последствия сильных дождей в Подмосковье

Москва, 31 мая. Сотрудники дорожных служб, ЖКХ и МЧС совместно ликвидируют последствия сильных ливней в Московской области. За последние несколько дней в регионе выпало почти полторы нормы месячных осадков. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что осадки были очень сильными. Дожди в столичном регионе начались в четверг и, по прогнозам синоптиков, будут продолжатся в течение всей следующей недели, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе. Самая острая ситуация сложилась в Нахабине, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск», — рассказал Воробьев.

По данным ГУ МЧС РФ по области, на данный момент в области остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дач и один участок дороги.

Ранее сообщалось, что около 200 единиц спецтехники дежурят на улицах столицы для ликвидации возможных последствий непогоды, передает РИАМО.