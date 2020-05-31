Появилось видео последствий сильного ливня на Сельскохозяйственной улице в Москве

Москва, 31 мая. Прошедшие на территории столичного региона ливни привели к серьезным подтоплениям в Москве. Так, на Сельскохозяйственной улице столицы автомобили вынуждены не ехать, а буквально плыть по дороге. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На кадрах видно, что техника городских служб прибыла на место происшествия для ликвидации последствий стихии. Проезжую часть на улице Сельскохозяйственной серьезно подтопило и автомобили вынуждены погружаться под воду на приличную глубину, чтобы проехать дальше.

Федеральное агентство новостей публикует видео последствий обильных дождей в столице.

Ранее сообщалось, что городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного ливня в Подмосковье. Для этих целей были задействованы 39 единиц спецтехники и 101 человек, передает РИАМО.