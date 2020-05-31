Гидрометцентр объяснил природу рекордных майских ливней

Москва, 31 мая. Более 140% месячных осадков выпало за два дня в Москве. Метеорологи считают, что это событие можно считать уникальным. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Осадки, которые начались в четверг и еще сегодня ночью наблюдались, они действительно в какой-то степени уникальны», — заявил синоптик.

Метеоролог также объяснил, с чем связана рекордная статистика осадков в столичном регионе. По его словам, на текущей неделе погоду в Москве обусловили фронтальные разделы южного циклона.

«Фронтальные разделы, которые связаны с этим циклоном, именно они формируют погодные условия и осадки — очень длительные и интенсивные, которые начались 28 мая», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что фронтальные разделы перемещались с юго-запада на северо-восток, и в пятницу выпала половина месячной нормы осадков. Затем это повторилось в ночь на субботу и воскресенье. По его словам, такие обильные дожди перенасыщают почву и являются неблагоприятным явлением, передает телеканал «360».

«Они нарушают обычную жизнедеятельность города, области», — рассказал метеоролог.

Вильфанд рассказал, что в начале будущей недели осадков не прогнозируется. В первый летний день будет облачно с кратковременным прояснениям. Потепление придет к середине первой декады июня.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы и области из-за ветра и грозы до 2 июня, передает РИАМО.