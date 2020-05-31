В Москве за сутки выявили 2595 новых случаев коронавируса

Москва, 31 мая. Медики за минувшие сутки выявили еще 2595 новых случаев коронавирусной инфекции в Москве. Общее число случаев инфицирования в столице достигло 180 791. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что выздоровели после прохождения лечения 1855 пациентов. За весь период столичные медики вылечили более 80 тысяч человек, передает РИАМО.

Заммэра напомнила, что врачи проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить у человека отсутствие коронавирусной инфекции. Выздоровевшим пациентам предлагают стать донорами плазмы. У доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатита В и С.

Кроме того, поправившиеся люди могут стать социальными волонтерами, которые помогают пациентам с COVID-19.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове за минувшие сутки 10 тестов на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Новых пациентов поместили под наблюдение врачей в инфекционные стационары, передает ForPost.

Всего за истекшие 24 часа в РФ были выявлены 9268 новых случаев опасной инфекции в 84 регионах страны. Отмечается, что 40,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксированы 138 летальных случаев, выздоровели за сутки 4414 человек.