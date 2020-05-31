В Москве выздоровели еще 1855 человек с коронавирусом

Москва, 31 мая. Коронавирус за минувшие сутки успешно побороли еще 1855 пациентов в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179», — сказала она.

Отмечается, что жертвами опасной инфекции за истекшие 24 часа стали 69 человек. Общее число летальных случаев в столице достигло 2477, передает РИАМО.

Напомним, что в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать дома без крайней необходимости. Исключения касаются лишь тех случаев, когда нужно сходить в аптеку или магазин.

Власти столицы с 1 июня разрешили горожанам выходить на прогулки по расписанию. При выходе на улицу необходимо надевать маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ одобрил первый отечественный препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Производством лекарства «Авифавир» занимались РФПИ и «ХимРар», передает «Ридус».