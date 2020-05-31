Москвичей предупредили о дожде с грозами 31 мая

Москва, 31 мая. Дожди с возможными грозами ожидаются в Москве 31 мая. Об этом говорится на сайте «Метеоновости».

В последний день весны воздух в столице прогреется до плюс 15 градусов, в Московской области столбики термометров будут фиксировать до плюс 17 градусов. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 17 метров в секунду.

По словам синоптиков, днем относительная влажность воздуха достигнет 80%. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, передает РИАМО.

Метеорологи предупреждают, что подобные погодные условия могут стать причиной усиления тревоги, а также обострения хронических заболеваний у людей с проблемами сердца. Горожанам советуют включить в распорядок дня небольшие физические нагрузки и занятия дыхательной гимнастикой.

Ранее сообщалось, что погодные условия в Приморском крае постепенно начнут ухудшаться. Синоптики предупредили, что практически на всей территории региона станет заметно прохладнее, передает «Дейта».