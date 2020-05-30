Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве приблизилось к 2500

Москва, 30 мая. В Москве за сутки умерли еще 69 пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице достигло 2477 человек, сообщает оперативный штаб.

«В Москве скончались 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — информирует оперштаб.

Днем ранее сообщалось о 78 пациентах, которые скончались от COVID-19 в Москве.

Недавно вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал постепенное снятие ранее введенных из-за коронавируса ограничений в Москве. Он подчеркнул, что приветствует постепенное снятие ограничений, передает RT. По его мнению, снятие сразу всех ограничительных мер могло бы спровоцировать дополнительные случаи инфицирования коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что вторая волна заболеваемости COVID-19 ожидается в период подъема ОРВИ. По ее словам, скорее всего, это случится осенью. Попова заявила, что граждане, которые заранее сделают прививку от гриппа, будут в большей мере защищены от вируса.

Также недавно стало известно, что государственный центр вирусологии «Вектор» изготовил вакцину против коронавируса, которую можно закапать в нос. На данный момент специалисты проверяют эффективность вакцины на уровне доклинических исследований.