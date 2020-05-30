«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за дождя и ветра

Москва, 30 мая. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в московском регионе из-за дождя, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение объявили с 21.00 30 мая до 09.00 31 мая. Синоптики напоминают, что при «оранжевом» уровне опасности есть вероятность стихийного бедствия.

Завтра ожидается сильная гроза и ветер, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В субботу в столице стояла аномальная жара. Воздух прогрелся до 25 градусов тепла.

Однако в воскресенье значительно похолодает, в последний день мая термометры покажут всего 13-15 градусов тепла. Ожидается, что в начале июня в регион придут дожди.