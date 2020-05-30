Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в июне

Москва, 30 мая. Первая неделя июня в московском регионе будет не такой жаркой, как конец мая, заявила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

На погоду в Москве повлияет атмосферный фронт. С 31 мая в столицу устремятся холодные воздушные массы. И 25-градусная жара спадет.

По словам Поздняковой, уже 1 июня начнутся дожди. Дневная температура воздуха составит 13-14 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 6-8 градусов тепла.

Во вторник будет на пару градусов теплее. В середине недели снова пройдут дожди, но воздух успеет прогреться до 17 градусов тепла, пишет RT.

Температура воздуха в столичном регионе будет ниже климатической нормы. А в конце рабочей недели снова придет жара. Летняя погода установится 7 июня.

Накануне в Москве выпало 40% от месячной нормы осадков. Горожане пожаловались на погоду в социальных сетях. Они сравнили российскую столицу с тропиками, когда там наступает сезон дождей.

Некоторые москвичи считают, что дождь в нынешних условиях — хороший признак. Он очищает город от вирусов.