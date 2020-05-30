Хвост Boeing-777 загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево

Москва, 30 мая. В столичном аэропорту Шереметьево произошло ЧП, в результате которого загорелся самолет с пассажирами.

Инцидент произошел 30 мая после посадки самолета «Аэрофлота» Boeing-777. Как пишут СМИ, огонь вспыхнул во вспомогательной силовой установке в хвостовой части.

Самолет выполнял внутренний рейс. В авиакомпании пока не прокомментировали инцидент. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Еще один инцидент произошел с самолетом индийской авиакомпании. Утром 30 мая у одного из пилотов Air India подтвердился коронавирус. Вылетевшему в Москву лайнеру пришлось вернуться в Нью-Дели.