Аномальную жару пообещали москвичам 30 мая

Москва, 30 мая. Облачная погода с прояснениями установится в столичном регионе в субботу, сообщили синоптики. Воздух прогреется до 25 градусов тепла.

Днем температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла, в Московской области термометры покажут 20-25 градусов тепла. Ветер усилится, его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Во второй половине дня и ближе к вечеру ожидаются небольшие дожди. Воздух будет влажным, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

В воскресенье погода сильно изменится. После аномальной жары придет похолодание. Синоптики прогнозируют 11-13 градусов тепла и сильные дожди. Во вторник и четверг в московский регион снова вернется солнце.

Жаркая погода установится в Москве только к следующим выходным. При таких температурных перепадах врачи советуют горожанам пить тонизирующие напитки и делать по утрам зарядку.