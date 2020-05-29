Колькольцев наградил полицейских, задержавших участников перестрелки в Москве

Москва, 29 мая. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил четверых полицейских за проявленную отвагу при задержании преступников на Каширском шоссе в Москве.

Вечером 24 мая на Каширском шоссе в столице произошла перестрелка. На место происшествия выехали два наряда ППС.

Один из полицейских заметил на парковке подозрительного мужчину. Подозреваемый попытался скрыться.

Правоохранитель не стал открывать огонь, поскольку в лифте находились гражданские лица. Вместе с коллегами полицейский задержал подозреваемого.

Еще двое подозреваемых были задержаны на парковке, остальные — сотрудниками ДПС. Задержание произвел опытный сотрудник ППС Михаил Калашников, который 28 лет работает в правоохранительных органах.

По указу Колокольцева полицейских Михаила Калашникова и Романа Гагина наградили медалями «За доблесть в службе», а Александр Сычевский и Александр Чечеткин получили грамоты министерства.