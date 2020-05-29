Власти Москвы разъяснили порядок ношения масок и перчаток с 1 июня

Москва, 29 мая. Глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк разъяснил правила ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ).

По словам чиновника, с 1 июня ношение перчаток на улице необязательно, но использовать маску необходимо. Если сотрудник находится в помещении один, то СИЗ не нужны. Просто стоит почаще проветривать кабинет и дезинфицировать руки.

А если в офисе работает несколько сотрудников, либо вы находитесь в магазине или транспорте, нужно носить и маску, и перчатки. По пути из метро до места работы можно перчатки снять, пояснил Немерюк.

За безопасностью пассажиров в транспорте следит Роспотребнадзор. Ведомство обязало таксистов проветривать автомобиль после каждого клиента, менять маску каждые три часа, обрабатывать антисептиками поверхности внутри и снаружи машины.

Некоторые таксомоторные компании установили пластиковые перегородки — защитные экраны между водителем и пассажиром. При оплате услуг они просят пассажиров не использовать наличные. Во время эпидемии гораздо безопаснее бесконтактный способ оплаты.