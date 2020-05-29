Тропические ливни обрушились на Москву

Москва, 29 мая. Синоптики предупредили москвичей о сильном дожде в пятницу, однако такого ливня в столице никто не ожидал.

Только за один день в московском регионе выпало до 50% от месячной нормы осадков. Большая часть осадков выпала на западе Подмосковья.

В Москве дождь шел в течение трех часов. Специалисты считают, что ливни такой интенсивности можно назвать тропическими.

В центре Москвы выпало в районе 19-21 мм осадков. Месячная норма составляет 51 мм, пишет РИАМО. В столичном департаменте транспорта сообщили, что дождь не повлиял на работу городского наземного транспорта.