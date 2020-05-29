Тропические ливни обрушились на Москву

Москва, 29 мая. Синоптики предупредили москвичей о сильном дожде в пятницу, однако такого ливня в столице никто не ожидал.
Только за один день в московском регионе выпало до 50% от месячной нормы осадков. Большая часть осадков выпала на западе Подмосковья.
В Москве дождь шел в течение трех часов. Специалисты считают, что ливни такой интенсивности можно назвать тропическими.
В центре Москвы выпало в районе 19-21 мм осадков. Месячная норма составляет 51 мм, пишет РИАМО. В столичном департаменте транспорта сообщили, что дождь не повлиял на работу городского наземного транспорта.
«Сегодня в Москве дождь льет, в тоннеле на Народного Ополчения опять потоп», — написал один из пользователей в Twitter.
«Москва и область сегодня утонули в дожде. Природа плачет и смывает грязь, напряжение. В фильме «Ворон» главный герой сказал, что «дождь не может идти вечно!». Будем надеется и у нас дождь не будет идти», — отметил другой горожанин.
«Что в Москве с погодой? За окном такой сильный дождь», — удивляется третий москвич.