Власти Москвы рассказали, как узнать результат ИФА-теста на коронавирус

Москва, 29 мая. Жители Москвы, сдавшие ИФА-тест на антитела к коронавирусу, смогут получить результаты в течение трех суток, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Результаты анализа будут доступны в онлайн-медкарте. По словам Раковой, это тест стал в последнее время очень популярным.

Исследования начали в середине мая, а с 27 мая запустили массовые тесты. Узнать о наличии антител к вирусу можно бесплатно. Объемы тестирования продолжают наращивать в Москве, добавила заммэра.

Ракова попросила москвичей набраться терпения. Столичные власти объективно оценивают эпидемиологическую ситуацию и вводят соответствующие послабления карантинных мер.

В Москве сотрудники многих компаний продолжают работать на удаленке. По словам реабилитолога Юрия Полищука, за последние месяцы возросли продажи обезболивающих препаратов.

Это связано с тем, что офисные сотрудники сидят за столом, который не приспособлен для офисной работы. Отсюда возникают жалобы на боль в шейном отделе позвоночника, отеки ног. Полищук посоветовал всем работающим на удаленке отдыхать по 5-10 минут через каждый час-полтора.