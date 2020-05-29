Власти рассказали, когда в Москве откроются торговые центры

Москва, 29 мая. Столичные власти разрешили открыть торговые центры с 1 июня, сообщил глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк.

На территории ТЦ не будут работать фудкорты, спортзалы и детские зоны. Такое решение принято, чтобы сохранить текущую эпидемиологическую ситуацию.

Точки общественного питания могут открыть на следующем этапе смягчения карантинных мер. Об этом можно говорить через пару недель. Все зависит от того, каким образом будет развиваться ситуация с коронавирусом в столице, заявили в мэрии Москвы.

С 1 июня открываются магазины непродовольственных товаров, автосалоны, химчистки. Для профессиональных спортсменов возобновляются тренировки на спортивных объектах. Им нужно получить соответствующий пропуск.

В Москве также заработали сервисы каршеринга. Компании оказывают услуги частично. Горожане могут арендовать автомобиль не менее чем на пять суток.

После завершения аренды каждый автомобиль проходит тщательную дезинфекцию. Параллельно работает сервис такси. Водители обязаны проверять пропуска у пассажиров.