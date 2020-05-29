Власти Москвы назвали условие для смягчения карантинных мер

Москва, 29 мая. Столичные власти могут смягчить карантинные меры по коронавирусу по истечении двух детей, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Главным условием для перехода на следующий этап послаблений ограничений является стабильность эпидемиологической ситуации. Показатель заболеваемости должен снижаться, а количество выздоровавливающих пациентов — расти.

Власти установили график прогулок для горожан, пишет издание «Вечерняя Москва». Данная мера необходима, чтобы не допустить распространения вируса и дать возможность москвичам проводить время на свежем воздухе.

Мэрия Москвы снимает ограничения поэтапно, чтобы не допустить второй волны распространения вируса. Важно сохранить текущие успехи в борьбе с COVID-19, отметили в ведомстве.

Непродуманное снятие ограничений спровоцирует резкий скачок заболеваемости. Вторая волна коронавируса может привести к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали спрос на ИФА-тестов на коронавирус. Получить результаты можно в течение трех дней, их можно посмотреть в медицинской карте онлайн.

Сейчас тесты проводят в 30 медучреждениях до пяти тысяч исследований в день. Горожане записываются на тесты, очередь расписана на две недели вперед.

Программа была запущена в середине мая, а накануне ее открыли для всех желающих. Тестирование на антитела к COVID-19 делают бесплатно.