Главврач подмосковной больницы ответил на жалобы врачей

Москва, 29 мая. Главврач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев ответил на вопросы медиков о работе медучреждения в период эпидемии.

В соцсетях появились жалобы о недостатке масок для подмосковных врачей в апреле. По словам Бутаева, больницу не сразу перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, поэтому большого запаса масок действительно не было.

Но сейчас поставки средств индивидуальной защиты ведутся централизованно, поэтому нехватки нет. Главврач также добавил, что в Видновскую больницу поступали пациенты с подозрением на пневмонию. И медики не имели права отказывать в госпитализации.

Параллельно им делали тест на коронавирус, у некоторых тест был положительным. Таких больных помещали в специальные изолированные боксы. А после 6 мая все медучреждение разделили на зоны, передает телеканал «360».

Перед походом в красную зону, где находятся пациенты с коронавирусом, врач надевает защитный костюм. Каждое посещение фиксируется в журнале. Фамилии всех врачей, которые контактируют с такими пациентами, записывают в журнале.

По словам Бутаева, 28 мая он провел совещание с медперсоналом больницы и ответил на все вопросы и обращения. Больница продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, что на портале госуслуг появилась функция подачи жалобы об отсутствии выплаты медицинским работникам.