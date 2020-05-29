Полиция Москвы предпредила, что все акции протеста в период самоизоляции запрещены

Москва, 29 мая. Столичная полиция предупредила о запрете акций протеста на период самоизоляции, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В Москве введен режим повышенной готовности, на время которого действуют ограничения на публичные мероприятия. По указу мэра Сергея Собянина проведение любых акций запрещено. Нарушение запрета может привести к штрафу или административному аресту.

Ранее политолог Юрий Самонкин призвал привлечь к ответственности движение «Левый фронт» и КПРФ за организацию митингов во время эпидемии коронавируса. По мнению Самонкина, в «Левый фронт» входят представители маргинальных групп, которые еще до пандемии устраивали незаконные акции.

А теперь активисты заявили о планах провести митинг 7 июня, несмотря на то, что карантинные меры еще не сняты. Самонкин возмущен, что коммунисты не понесли наказание за митинги в центре Москвы.