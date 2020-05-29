Преподаватель МГУ с подтвержденным коронавирусом скончался в Москве

Москва, 29 мая. Заслуженный преподаватель МГУ, 89-летний Василий Зубенко, у которого был подтвержденный коронавирус, скончался в Москве.

Преподаватель физики поступил в больницу имени Филатова 16 мая. Медики скорой установили, что мужчина упал дома и получил серьезную травму.

Тест на коронавирус оказался положительным. Медики полторы недели боролись за жизнь Зубенко, но он скончался. Точную причину смерти установит экспертиза, сообщил источник.

Правоохранители проводят проверку по факту травмирования ученого, пишет KP.Ru. Ранее сообщалось, что в столице скончались физик Мишик Казарян и его супруга Арпик Асратян, у которых тест на коронавирус был положительным.

Москвичи старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями находятся в группе риска по коронавирусу. Врачи рекомендуют надевать маски сразу после выхода из дома. Поскольку подъезд — это самое первое общественное место, которое потенциально небезопасно.

После снятия ряда ограничений в Москве горожане снова станут пользоваться метро. Именно поэтому важно носить перчатки — контакта с различными поверхностями в метро не избежать.